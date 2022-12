For Mineur hervat traditie die begon in 1974: Heesch lachend het nieuwe jaar in laten gaan

Het ontstaan van de cabaretgroep, die vanwege corona in 2021 een tv-optreden via lokale omroep Dtv deed en in 2022 uitweek naar Koningsdag met een kleine woordspeling (‘Vorst Mineur’), hangt samen met de komst van de A59, die Heesch van veel doorgaand verkeer verloste. De snelweg ging open in april 1973 en een maand later vierde het dorp feest. Bij het Feestcomité Omlegging Rijksweg (FOR) was ook een cabaretgroep betrokken die sindsdien nieuwjaaroptredens verzorgt.