Meegenomen Ayham vluchtte uit Aleppo en woont en werkt nu in Veghel: ‘Of je snel integreert, ligt groten­deels aan jezelf’

SCHIJNDEL/OSS - Trots laat Ayham Mozayek de handgemaakte houten doos zien, met een afbeelding van het eeuwenoude kasteel van Aleppo erop. Er zitten negen verschillende stukken sterk geurende zeep in. ,,Als ik dit ruik, waan ik me terug in mijn stad.’’