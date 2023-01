Gezin in Heesch moet met huisdieren huis verlaten vanwege brand in woning

Bitterbal­len eten tijdens benefiet­con­cert voor de reis van Pieke en Saar

VEGHEL - Pieke en Saar van Goch uit Veghel zijn roadies bij de band 305, maar zondagmiddag in de Afzakkerij even niet. Dan gaan ze bitterballen rondbrengen op het benefietconcert in het café in Veghel. Daarmee willen de Zwijsen-leerlingen een deel van het geld voor hun reis naar Oeganda bij elkaar sprokkelen.

21 januari