‘Het is trekken, graven en leggen’, nog vier weken bikkelen en dan heeft nieuwbouwwijk De Erven overal glasvezel

Klaas Otto looft 25.000 euro uit voor informatie over aanslag op Bossche woning

DEN BOSCH/BERGEN OP ZOOM - Klaas Otto looft een bedrag van 25.000 euro uit voor degene die hem kan vertellen wie opdracht gaf voor de aanslag op de Bossche woning van zijn schoonmoeder. De in Bergen op Zoom wonende oprichter van No Surrender zegt dat in een bericht op Instagram.

12:35