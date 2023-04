Het ‘vadertje’ van HVCH denkt na veertig jaar nog niet aan stoppen: ‘Ik had geen hobby’s, alleen voetbal’

Tenten van StREEK­feest middelpunt voor feesten Reek: van Morricone en Tina Turner tot Koningsdag

REEK - StREEKfeest is de naam maar eigenlijk is het een week lang feest in Reek. De grote en kleine tent achter de Aldi supermarkt in Reek bieden vanaf 21 april vermaak voor jong en oud dat op 27 april eindigt met klassieke activiteiten rond Koningsdag.