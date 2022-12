Kerstman deelt enveloppen met geld uit bij Voedselbank Oss: ‘Niet weggooien, hè’

Met 1,2 miljoen krijgt bouw Weijen West een boost: ‘Iedereen kent wel een familielid of vriend die een woning zoekt’

BERNHEZE/NISTELRODE - Om de nieuwbouw van Weijen West in Nistelrode een impuls te geven kan gemeente Bernheze rekenen op 1,2 miljoen euro subsidie van het Rijk. Bernheze is de enige gemeente in Noord-Brabant die deze miljoeneninjectie krijgt.

19 december