Krullendonk kan nu ook carnaval vieren in feesttent op De Misse: ‘Er valt in Heesch wat te kiezen’

Restaurant Titus in Megen scoort goed in Gault&Millau restaurant­gids

MEGEN - Het pas in 2021 geopende restaurant Titus in Megen heeft een goede notering verworven in de restaurantgids van Gault&Millau, ook wel de tegenhanger van de Michelin-gids genoemd. Het Megense restaurant scoort 13 van de in totaal 20 te verkrijgen punten.