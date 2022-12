Medewerkers van de nachtploeg Organon starten met staking

OSS - Medewerkers van de nachtploeg van Organon beginnen maandagavond vanaf 22.00 uur met een staking. Dit is het gevolg van het al langer sluimerende cao-conflict tussen de Organon-directie en de medewerkers, gesteund door vakbond FNV. De staking duurt in ieder geval tot dinsdagavond 22.00 uur, aldus vakbondsbestuurder Paul Smink.

Volgens Smink is de staking een logisch gevolg van het oplopende conflict met de Organon-directie. Eerder deze maand hielden medewerkers van Organon een korte werkonderbreking. Zij voerden buiten het bedrijfsterrein van Organon een actie uit. Met als doel de directie van Organon onder druk te zetten en zo een beter cao-akkoord af te dwingen. Smink: ,,De directie is in de tussentijd met niets structureels op de proppen gekomen, dus deze staking is een logisch vervolg.”

Zeer teleurgesteld

De directie van Organon heeft maandagmorgen de medewerkers in Oss en Amsterdam geïnformeerd over de voortgang van de cao-onderhandelingen. Bij Organon werken 1200 mensen, waarvan ruim 1100 in Oss. De directie zegt bij de vakbond FNV geen enkele beweging te zien om tot een akkoord te komen. ,,Hierover zijn we zeer teleurgesteld.”

Volgens een directie-woordvoerder is Organon van goede wil en heeft het maandagmorgen alle medewerkers een eenmalige vergoeding van 1200 euro en een salarisverhoging van 4,8 procent toegezegd. ,,Een competitief loonbod boven ons veelomvattende arbeidsvoorwaardenpakket.”

Concreet is het niks meer

Volgens Smink van het FNV doet de Organon-directie daarmee géén beter bod. ,,Het wordt als iets gepresenteerd dat groter lijkt dan het is. Het is een poging om de medewerkers, onder druk van de staking, wat gunstig te stemmen. Maar concreet is het niks meer dan waar we nu al maanden over spreken en over van mening verschillen.”

Indien er alsnog geen beter cao-bod volgt, staken de Organon-medewerkers op 10 januari weer. De stakende medewerkers voeren geen actie voor bijvoorbeeld de poort. Zij schrijven zich in als staker en vertrekken dan huiswaarts. De nachtploeg - die aantreedt om 22.00 uur - vormen de eerste stakers, gevolgd door de dagploeg.