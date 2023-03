Mei wordt een stressvolle maand voor jonge Van Hasselt: eindexamen en de strijd tegen degradatie met Heeswijk

met video Gemeente Bernheze baalt van fout in de stempas, maar corrigeert niks: ‘Dat kost de burger geld’

BERNHEZE - Nog meer verwarring in Bernheze over de ingevulde stemlocaties op de stempassen; Vorstenbosch mag naar Loosbroek om te stemmen. Loosbroek kan naar Nistelrode, net als Dinther. En Nistelrode weer in Vorstenbosch. Gemeente Bernheze baalt flink van de ontstane onrust, maar corrigeert de fout niet.