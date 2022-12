Met 1,2 miljoen krijgt bouw Weijen West een boost: ‘Iedereen kent wel een familielid of vriend die een woning zoekt’

800 jaar geleden geboren in de Sint Jan: baby Jezus, midden tussen de leeuwen, giraffen, en honden

DEN BOSCH - In een middeleeuwse setting door de kerststal heen lopen: in de Sint Jan kan het. Inmiddels is ook het dierenbestand weer op peil. ,,Dat beest doet niks hoor. Het is een alsof-hond.”

18 december