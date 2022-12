Nog drie kandidaten in de race om Geffense Plas over te nemen: ‘Het wordt nu concreet’

Huis en Haard Cor Puijk vestigt een gnostische kerk in z’n monument: ‘Fijn wonen in boerderij met heel veel goede energie’

OSS - Ruim veertig jaar geleden werd hij ingeloot om in de boerderij aan de Koornstraat 143 te trekken, die de gemeente Oss in de aanbieding had. Inmiddels kennen passanten hem ook als de man die het aangrenzende grasveld schoonhoudt.

