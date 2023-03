Opgebroken straat heeft Johnnie geld en energie gekost, nu stopt hij met de Dagwinkel: ‘De pijp is leeg’

Samen graven voor meer soorten planten en bomen op het boerenland; proef van start in Eerde

EERDE - Nederlandse boeren en zuivelbedrijf Arla slaan de handen ineen: in Eerde zijn ze bezig met een proef om de biodiversiteit op en rondom boerderijen te vergroten. BoerenNatuur en Trees for All doen ook mee.