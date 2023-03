Pas na de zomer meer duidelijkheid over tweede supermarkt in Nistelrode

Scoutingge­bouw aan de Oude Vlijmense­weg krijgt eindelijk een opknap­beurt: ‘Stukje nostalgie verdwijnt’

DEN BOSCH - Voor de duizenden chauffeurs die elke dag over de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch rijden, is het een vast herkenningspunt: clubgebouw ’t Hoefke van Scouting Columbus. Na jaren pappen en nathouden krijgt het gebouw nu een opknapbeurt.