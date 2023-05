Pascal bezocht achthonderd (!) concerten van BZB, en is er deze ‘Alle remmen los’ ook gewoon weer bij

Stille getuigen Als de Russen zouden komen was Oss paraat dankzij de fanatieke BB

OSS - Grote rampen zijn Oss over het algemeen bespaard gebleven. Weliswaar werd de stad vijf keer platgebrand, maar dat was in de Middeleeuwen. Ook een stadsbrand die het centrum in de as legde, is al meer dan 250 jaar geleden. Maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw hielden grote branden, bombardementen en zelfs een neergestort vliegtuig de Osse gemoederen ineens toch bezig.