Pastoor zou kerkkoor hebben opgedoekt vanwege ‘bedenkelijk niveau’ en krijgt daarvoor Hisse Misser, maar ‘zo is het niet gegaan’

Bernheze wil van De Wildhorst weer een levendig park maken: ‘Toerisme is zeker weer mogelijk’

HEESWIJK-DINTHER - Zeelenberg Architectuur mag zich een jaar lang buigen over de vraag wat er moet gebeuren met vakantiepark De Wildhorst. Daarbij wordt er hardop over gedacht om het park opnieuw in te zetten voor toerisme in Bernheze.

12 januari