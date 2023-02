Rainbow Centre richt zich op het ‘nieuwe bowlen’ en neemt afscheid van snackbar AnyTyme: ‘Ik ben blij dat ik dáár vanaf ben’

Brandweer blust vuurtje in schuur in Oss, bewaarde asresten vermoede­lijk oorzaak van brand

OSS - De brandweer rukte zondagochtend uit voor een brandje in een schuur in Oss. Vermoedelijk ontstond het vuur door warme asresten die de eigenaar in de berging aan de Heischeutstraat bewaarde.

5 februari