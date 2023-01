Rosmalense Roma-familie raakt vier huizen kwijt; die zijn volgens de Hoge Raad met crimineel geld betaald

Vast meetstati­on voor luchtkwali­teit provincie in Nistelrode

HEESCH - In Nistelrode staat voortaan een vast meetstation voor de luchtkwaliteit. Het maakt deel uit van een landelijk netwerk van zestig meetstations, waarvan twaalf vaste en twee mobiele stations in Brabant. In de regio Noord-Oost Brabant is dit het enige permanente station.

