Schuur met asbestplaten verloren door brand in Nistelrode

In plaats van geld bracht koper telefoons in Oss twee agressieve vrienden en een vuurwapen mee

DEN BOSCH/OSS - Een 23-jarige inwoner van Lelystad blijft voorlopig in Vught ‘logeren’. Dat hij als draaideurcrimineel zwijgt over een gewelddadige diefstal is Oss weegt in zijn nadeel. Een jonge Ossenaar werd beroofd onder dreiging van een vuurwapen.

14 januari