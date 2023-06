Sterftecijfer in Bernheze rond landelijk gemiddelde

Buurtschap ziet plan Peel Natuurdor­pen niet zitten: ‘Tiny houses? Niemand wil dit in zijn achtertuin’

ZEELAND - Wonen in de natuur, in kleine huisjes op land van de boer. Dat is het idee achter Peel Natuurdorpen. Maar de toekomstige buren in Zeeland vrezen iets heel anders. ,,Er komt gewoon een woonwijk voor de deur.”