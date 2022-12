Strijd om parkeren rond Ruwert in Oss legt uitbreiding Albert Heijn niet stil: ‘De bouw is al bijna klaar’

Rustig bij vaccinatie­lo­ca­ties, toch blijven er veel open: 'Uiteinde­lijk betaalt de burger dat’

VEGHEL – Op vaccinatielocaties zie je geen kip, en testen op corona, wie doet dat nog? Gemiddeld twaalf mensen per dag per hal. ,,Het is veel voor weinig, en uiteindelijk betaalt de burger dat”, erkent GGD Hart voor Brabant. Toch moeten veel locaties open blijven.

