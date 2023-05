The Duke: de wonderlijke symbiose van ‘intogen luxe’ en hoofdklasse golf: ‘Meneer Van Eerd zou trots geweest zijn’

Nazaten van vermoorde Joden komen naar Veghel voor onthulling laatste struikel­ste­nen

VEGHEL - Van verraad tot de dood in gaskamers, of door uitputting. Alle gruwelen van de holocaust zitten in het verhaal van de joodse familie De Winter. Voor vijf vermoorde leden worden zondag in Veghel struikelstenen gelegd. Er volgt nog een boek.