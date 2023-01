Trekken, graven en leggen in nieuwbouwwijk De Erven, en dan heeft iedereen overal glasvezel

Nieuwbouw De Bunders mag 1,1 miljoen meer kosten

VEGHEL - De gemeente Meierijstad steekt 4,6 miljoen euro in de nieuwbouw van basisschool De Bunders in Veghel. Dit is 1,1 miljoen euro meer dan voorzien was. Het extra geld gaat vooral naar lokalen voor peuter- en kinderopvang.

