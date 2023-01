Twaalf recreatiewoningen erbij op Vakantiepark Zevenbergen in Heesch

MET VIDEO Gezin in Heesch moet met huisdieren huis verlaten vanwege brand in woning

HEESCH - In een woning aan de Beellandstraat in Heesch is zondagavond rond 23.15 uur brand uitgebroken. Een gezin met twee kinderen dat in het huis woont, lag al te slapen toen de brand ontstond.

9:38