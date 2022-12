Uitgifte bouwkavels voor nieuwbouw Heeswijkse Akkers start in 2023: ‘Geen bezwaar dus we kunnen door’

Gemeente Bernheze start begin 2023 met de zoektocht naar een partij die de grond in deze nieuwe woonwijk in Heeswijk-Dinther klaar moet maken voor de bouw. Dit gebeurt via een aanbesteding. Naar verwachting zal het bouwrijp maken de bouwgrond tot oktober 2023 duren. In maart 2023 start het uitgifteproces van kavels.

11 kavels en 11 rijwoningen

,,Er is geen beroep binnengekomen op de plannen bij de Raad van State en daarmee kan het bestemmingsplan definitief doorgaan”, meldt wethouder Edwin Daandels donderdag in de raadsvergadering. ,,Het project zal in 2 fases gerealiseerd worden omdat de ontsluitingsweg tussen Veldstraat en Hoofdstraat er nog moet komen.”

Het gaat dan over 11 kavels die op dezelfde manier worden uitgegeven als op De Erven. Daarnaast komen er ook 3 blokken van 11 rijwoningen. De totale procedure neemt zes maanden in beslag wat betekent dat er eind 2023 een ontwikkelaar in beeld moet zijn die het bouwproject gaat uitvoeren. In fase 1 zitten ook 4 sociale huurwoningen die gebouwd worden door de woningcorporatie.

Starten met bouwen in 2024

Afhankelijk van de onderhandelingen over de ontsluitingsweg zal fase 2 worden opgestart. ,,We zijn blij dat het proces voor de Heeswijkse Akkers zo voortvarend verloopt”, aldus Daandels die als verantwoordelijk wethouder blij is dat hij een stap dichter bij zijn bouwdoelstelling is voor Bernheze.

De overige woningen op de Heeswijkse Akkers zijn zelfbouwers op particuliere grond. Naar verwachting kan begin 2024 gestart worden met de bouw en zijn de woningen eind 2024 of begin 2025 gereed.