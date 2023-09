Van Erp is op zijn plek bij vernieuwd HVCH: ‘Wil mezelf laten zien op de topscorerslijst’

OS­S’20-coach Peters: ‘Na die winnende goal had ik even een momentje voor mezelf’

Toen Hicham Haouat zaterdagavond in blessuretijd OSS’20 naar de beslissende 1-0 tegen Kloetinge schoot kwam voor trainer Edwin Peters op de bank even alles samen. ,,Ik had even een momentje voor mezelf, heb het heel apart beleefd.”