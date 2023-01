Vast meetstation voor luchtkwaliteit provincie in Nistelrode

Café For Each/Zinderend Uden failliet, curator ziet kansen voor doorstart

UDEN – Café For Each, vallend onder de Uden Zinderend bv, aan de Sint Janstraat in Uden is failliet. Daarmee komt een einde aan het horeca-avontuur van het Veghelse ondernemerspaar Mariëlle Appeldoorn en Jean van den Boogaard.

