Vrouwen beschuldigen Ossenaar van mishandelen hond, maar onderzoek deugt niet: vrijspraak

Stephanie (35) is trots op ‘haar’ noodopvang bij het Autotron: ‘De verlenging met een half jaar is een compliment’

NULAND/VINKEL/ROSMALEN - Eind vorig jaar stapte ze voor het eerst de noodopvang bij het Autotron in Rosmalen binnen. Inmiddels is Stephanie Quaedvlieg (35) helemaal gewend en is ze verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de noodopvang, die pas nog met een halfjaar verlengd werd.

6 februari