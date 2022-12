10 jaar Kerst in de Vleut: meezing-avond en zo’n 120 kerststallen bezoeken

BEST - Rond de 120 kerststallen zijn er te bewonderen tijdens de jubileumeditie van Kerst in de Vleut, die vanaf zondag 18 december in Best gehouden wordt. Om het te vieren wordt er op 28 december ’s avonds op verschillende locaties ook een ‘meezing-avond’ gehouden.

,,We hopen natuurlijk dat mensen echt meezingen, maar gewoon luisteren mag ook hoor”, vertelt Herma van der Vleuten.

Tien jaar geleden nam zij het initiatief om een kerststallenroute uit te zetten. ,,We wonen hier zo mooi en het leek me leuk om dat ook aan andere mensen te laten zien. Dus ik stuurde brieven uit aan medebewoners met de vraag of ze mee zouden willen doen. Ik hoopte op twintig stallen, maar het waren er toen al meteen tweeënvijftig.”

Flinke organisatie

Midden in de zomer, dit jaar met 37 graden, beginnen de voorbereidingen al. ,,We benaderen de bewoners met de vraag of ze weer mee willen doen. Verder moeten we zo’n veertig vrijwilligers zien te vinden om de herberg te bemannen, want die is elke dag open tussen twee en negen uur.”

Er komt dus wel het een en ander bij kijken. En dit jaar nog meer dan anders, want een jubileum vraagt natuurlijk om iets extra's. ,,Jazeker, we houden dus de meezingavond en ook hebben we op 6 januari een borrel voor alle bewoners die een stal hebben gezet. Zelfs nieuwe bewoners doen meteen al mee. Soms is hun eigen huis nog niet eens klaar, maar de kerststal staat dan al wel te pronken.”

Quote Sommige bewoners verzinnen elk jaar een compleet nieuwe stal Herma van der Vleuten, Organisatie Kerst in de Vleut

Volgens Van der Vleuten is er sprake van een grote saamhorigheid in de buurt. ,,Er staan nu al wel wat stallen, maar op 17 december om 17 uur moet het klaar zijn want de opening is immers op de 18de. Die dag ervoor zie je dan iedereen timmeren, lichtjes ophangen en het mooie is dan dat mensen elkaar ook helpen om op tijd klaar te zijn. Sommigen verzinnen elk jaar een nieuwe stal.”

Zeven kilometer stalletjes kijken

Heeft Van der Vleuten nog een favoriete stal? ,,Ja, die van mezelf”, lacht ze. ,,Die is gemaakt van klompen. Het begon simpel met Maria, Jozef en het kindje Jezus. Maar het jaar daarop maakte mijn oom er al de os, de ezel en schaapjes bij.”

Als laatste wordt op 17 december de looproute uitgezet, van zo’n zeven kilometer, en worden alle stallen voorzien van een nummer. ,,En dan weten we dus precies hoeveel stallen we hebben.”

Nog een laatste tip: ,,Zorg dat je tijdens het wandelen goed zichtbaar bent voor de automobilisten. Zeker wanneer je in het donker loopt, wat natuurlijk wel het leukst is. Dus draag een lampje of doe iets reflecterends aan.”

Kerst in de Vleut wordt gehouden van 18 december tot en met 6 januari. Voor meer informatie kijk je op kerstindevleut.nl