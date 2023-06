3 jaar keken Jos en Karin tegen een verzakte schutting aan, nu gaat gemeente Best het eindelijk oplossen

BEST - Al drie jaar zijn veertien aanwonenden van de Liempdseweg in Best in conclaaf met de gemeente over verzakte schuttingen in hun achtertuinen. Nog voor de zomervakantie moet dit zijn opgelost, belooft het college na vragen van Best Open. ,,Ik ben het wachten inmiddels goed beu.”