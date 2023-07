Aldi in Best verbouwt zolang verhuizing nog niet in zicht is: ‘Pand krijgt upgrade’

Koeler korfballen én tegelijk woningen opwarmen; eerste supersport­veld van Nederland geopend in Eindhoven

EINDHOVEN - Het eerste multifunctionele en duurzame sportveld in Nederland is een feit. In het Eindhovense stadsdeel Strijp stelden wethouders Rik Thijs en Maes van Lanschot woensdag het collectorveld onder het veld van korfbalvereniging Rust Roest op Sportpark Strijp officieel in werking.