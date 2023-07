Best heeft dit jaar nog geen één nieuwe asielzoeker onderdak verschaft (omdat ze geen locaties hebben)

Buitenland­se vrachtwa­gen in beslag genomen bij A2 in Boxtel: kenteken was niet geregi­streerd

BOXTEL - Een buitenlandse vrachtwagen is woensdagmiddag door de politie in beslag genomen in Boxtel. De trekker met oplegger reed zonder kentekenregistratie over de A2 en werd daarom van de snelweg af geleid.