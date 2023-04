Best huldigt sportkampioenen 2022

Gevaarlijk zebrapad in Tongelre: ‘Het is nu een té fijn rondje om hard te rijden’

EINDHOVEN - Oversteken op een zebrapad op de Tongelresestraat in Eindhoven is voor voetgangers niet zonder risico. Vaak rijden automobilisten gewoon door, anderen remmen pas op het laatste moment. ,,Als je de bijna-ongelukken meetelt is het elke dag raak.”