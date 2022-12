Bestenaar brak van alles bij ongeluk, verdachte komt niet opdagen

Onderzoek naar Eindhovens slavernij­ver­le­den begint pas volgend jaar, expertise is schaars

EINDHOVEN - Een onderzoek naar de rol van Eindhoven tijdens de slavernij dat een jaar geleden in gang is gezet door de oude gemeenteraad is nog niet begonnen. Onder andere vanwege de grote aandacht door het hele land voor het slavernijverleden is de expertise op dit moment schaars.

15 december