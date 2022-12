Bestse bso scoort met filmpje over kinderen in een doos op straat, en maakt nu een YouTubefilm

BEST - Hoe vet is het als je hoort dat je met je trailer voor het Unicef Kinderrechten Filmfestival door bent naar de finale. Dat overkwam de kinderen van de buitenschoolse opvang (bso) Partou in Best. Samen met een filmcoach mogen ze nu een heuse film opnemen.

Mieke Soree is pedagogisch medewerker bij deze bso en kartrekker van deze activiteit. Ze legt het uit: ,,Het Unicef Kinderrechten Filmfestival is het grootste filmfestival op YouTube, waarbij kinderen tussen 9 en 13 jaar zelf hun mening en ideeën over de kinderrechten vormgeven door er samen met een filmcoach een film van te maken.’’

,,We doen nu voor de zevende keer mee aan de voorrondes’’, gaat ze verder. ,,De kinderen waren er zo over uit welk recht ze wilden uitbeelden. Dit keer moesten ze er eerst een filmtrailer van een minuut over maken.’’

Quote Dat is zielig, maar het komt gelukkig toch nog goed Luc

,,We hadden al snel een idee’’, zegt Luc, een van de filmsterren bij Partou. Ook de andere vier beamen dat. ,,Het werd iets met een doos op straat waar kinderen in zitten die naar het asiel moeten. Daar krijgen ze allemaal weer een nieuwe plek om te wonen, op eentje na. Dat is zielig, maar het komt gelukkig toch nog goed.’’

Soree: ,,Dat alles in een filmpje van een minuut met dramatische muziek eronder, opgenomen in de herfstvakantie, maar wel door naar de finale. Hoe knap is dat.’’

Eigen première

,,Dit betekent dat we komend voorjaar samen met een filmcoach een uitgebreidere film mogen maken over onze trailer. Het script wordt nu door hen gemaakt. Dat krijgen we toegestuurd. Daarna volgen alle opnames. Die film krijgt te zijner tijd een eigen première op YouTube. Dat is toch fantastisch nieuws voor alle kinderen die hieraan mogen meewerken.’’

Meer eigentijdse manier

Hollywood in de Klas is sinds 2005 hét filmeducatieproject voor het primair onderwijs. In het jaar dat YouTube nog maar net bestond en het begrip ‘mediawijsheid’ nog een onbekend begrip was, wilde Hollywood in de Klas kinderen leren over beeldtaal door zelf een film te maken. Zelf op een creatieve manier met elkaar bezig zijn om een film te maken waar iedereen met trots naar kan kijken, dat was en is nog steeds de insteek.

Om kinderen het project nooit meer te laten vergeten werd er gezocht naar een meer eigentijdse manier van presenteren. Sinds 2019 hebben de bioscooppremières plaatsgemaakt voor onlinepremières op hun populaire YouTubekanaal. De leerlingen zijn daar YouTubesterren, iets wat ze nooit meer zullen vergeten.

Het Unicef Kinderrechten Filmfestival biedt kinderen in Nederland de kans om op actieve en creatieve wijze over hun rechten na te denken en is een filmproject van hollywoodindeklas.nl.