Bestse buurt en ontwikkelaar worden het niet eens over veelbesproken bouwplan De Boomgaard

Bestse varkens­boer wil nog altijd honden fokken op bedrijf: ‘Overlast van geblaf beperken met geluidswal’

BEST - Mag een Bestse varkenshouder nu wel of niet beroepsmatig honden fokken op zijn bedrijf aan de Aarleseweg? Die vraag houdt de eigenaar, buren en de gemeente al geruime tijd bezig. Het antwoord is aan de rechter.