Bestse Pien (12) schittert in toneelstuk Hendrik Groen: ‘Het is emotioneel, maar ook grappig’

Film bij IVN Best over de ondergrond­se wereld van wormen en bacteriën

BEST - Bij Biobest in Best wordt binnenkort de documentaire ‘Onder het maaiveld’ vertoond, van de makers van bekende natuurfilms ‘De Wilde Stad’ en ‘De Nieuwe Wildernis’. Zij laten in deze film de wereld onder de grond zien: wortels, wormen, larven, bacteriën, schimmels, amoeben en geleedpotigen. Zo wordt het publiek bewust gemaakt van het belang van deze wereld. Een vitale bodem is essentieel voor de verduurzaming van voedselproductie en helpt in de strijd tegen klimaatverandering. Datum: 5 maart. Tijd: 10.30 uur. Kaartjes via de website www.ivn.nl/afdeling/best/ of aan de kassa van Biobest. Kosten € 7,50.