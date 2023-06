Bewolkte middag en avond in Best

PSV krijgt officieel miljoenen­bod van Chivas voor Gutiérrez: dit is de stand van zaken

Een transfer van Érick Gutiérrez naar Chivas lijkt aanstaande. PSV heeft vanuit Mexico een stevig bod ontvangen, maar is nog wel in gesprek over de condities waaronder de betaling gestalte moet krijgen. ‘Guti’ heeft in Eindhoven nog een contract tot medio 2025 en PSV wil dus een transfervergoeding. Hoe het bod er nu uitziet?