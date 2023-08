Bewoners kampje aan Terraweg Best willen méér standplaatsen: ‘Dat is ons beloofd’

Nog één keer binnenkij­ken in de Bernadette­school Veghel voordat die helemaal gestript wordt

VEGHEL - Nog een keer kijken in dat klaslokaal waar je leerde schrijven, of nog een keer door de gangen lopen van de school waar je jarenlang de kleuterjuf was? De 70-jarige basisschool Bernadette in Veghel ondergaat volgend jaar een metamorfose en daarom is er speciaal voor oud-personeel en oud-leerlingen de mogelijkheid om nog een keer in de oude school te kijken.