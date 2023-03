Brandweer rukt uit voor ‘rokend’ gemeentehuis in Best, blijkt loos alarm

Koud in de Boxtelse basiliek tijdens concerten? Klopt, warmte is slecht voor het unieke Smitsorgel

BOXTEL - Internationale organisten komen maar wat graag naar Boxtel. Want spelen op het grootste muziekinstrument van Boxtel, het legendarische Smitsorgel uit 1842 in de Petrusbasiliek, is voor hen een waar hoogtepunt. Nu Stichting Kerkconcerten Boxtel aan een nieuw concertseizoen begint, zijn er ook zorgen. Een grote sponsor is afgehaakt. Tijd voor actie.