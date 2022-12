De kogel is eindelijk door de kerk: voormalig pand De Wig in Best maakt plaats voor appartementen

BEST - Het voormalige complex van stichting Educatief Centrum De Wig in Best wordt gesloopt om plaats te maken voor zo’n twintig appartementen. Daarmee is eindelijk de kogel door de kerk wat betreft de toekomst van het pand.

Het leegstaande gebouw in de wijk Wilhelminadorp was menig Bestenaar een doorn in het oog. Al sinds 2014 worden er geen activiteiten meer gehouden en sindsdien wordt er ook al gesproken over wat er met het complex moet gebeuren.

Binnen het plan dat nu groen licht krijgt van de gemeente gaat het pand tegen de vlakte en realiseert woonstichting Thuis er ongeveer twintig sociale huurappartementen. Die worden elk 40 tot 60 vierkante meter groot en zijn bedoeld voor één- of tweepersoonshuishoudens. ,,De vraag is groot en op deze manier wordt aan de behoefte van meerdere doelgroepen voldaan”, aldus Thuis.

Klaar in 2024 of 2025

De woonstichting was al drie jaar in overleg met de gemeente over de mogelijke komst van appartementen in De Wig. Dat het plan nu pas echt van de grond komt, heeft volgens een woordvoerder verschillende oorzaken. Zo was het aanvankelijk de bedoeling het bestaande gebouw te verbouwen. ,,Gezien de kenmerken van het pand bleek een duurzame transformatie niet mogelijk.”

Thuis werkt voor de nieuwbouw samen met NBArchitecten, dat al met een eerste voorlopig ontwerp kwam. ,,De woningen zijn verdeeld over drie woonlagen, waarbij in het ontwerp de nadruk ligt op de aanwezigheid van veel groen en natuurlijk materieelgebruik”, aldus de woonstichting, die mikt op 2023/2024 voor de start van de werkzaamheden. In 2024 of 2025 moet het nieuwe complex er dan staan.

Ook plan voor zorghotel en hospice

De gemeente Best kondigde eerder dit jaar aan vanwege de vertraging ook open te staan voor andere ideeën met het leegstaande gebouw. Zo diende Het Zorgpunt een plan in om een zorgcomplex met huisarts te realiseren. De gemeente geeft daarop aan niets te zien in een hospice- en zorghotelfunctie op de locatie.

,,Hospice De Vlinder biedt namelijk al voldoende mogelijkheden voor hospicezorg en andere locaties zijn meer geschikt voor een zorghotel”, zo stelt het college van burgemeester en wethouders, dat overigens wel spreekt van ‘goede elementen’ binnen het voorstel. ,,Daarover blijven we graag in gesprek met Het Zorgpunt, om te kijken of we delen van de plannen elders in Best kunnen verwezenlijken.”

Omwonenden spraken eerder ook al de voorkeur uit voor ‘wonen’ op plek van De Wig. Samen met de bewoners uit de wijken Wilhelminadorp, Kantonnier en Batadorp ging de gemeente toen in gesprek over wat de beste invulling zou kunnen zijn. De aanleiding was het verhuizen van de educatieve activiteiten naar de bibliotheek in het Bestse centrum.

Volledig scherm Het voormalig pand van De Wig in de wijk Wilhelminadorp. © Kees Martens/DCI Media