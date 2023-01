Feesttent op Dorpsplein tijdens carnaval in Best

BEST - Er staat tijdens carnaval weer een feesttent op het Dorpsplein in Best. Daarin komen activiteiten voor alle leeftijden, stellen de initiatiefnemers. ,,Je hoeft niet naar Eindhoven, ook Best heeft potentie.”

De constructie van 45 bij 12 meter krijgt twee ingangen. Eén daarvan is van de jeugdtent, een bekend begrip in Best.

,,Aan de andere kant van de tent vind je het nieuwe Feest- en Après-Ski Café. De eerste is een soort bruine kroeg, in de tweede staat een grote bar en een podium”, zegt Jan Verhoeven van Grand Café FF, dat bij de organisatie optrekt met Ambacht Eten & Drinken. ,,Wij sponsoren de jeugdtent, maar de exploitatie blijft apart. Zo hebben ze hun eigen muntjes.”

Best had in het verleden ook al meerdere keren een tent op het plein tijdens carnaval. In 2021 ging een streep door het hele evenement vanwege corona, vorig jaar konden op het laatste moment wél activiteiten worden gepland. Toen stond er op het plein een grote gele klomp. Best heet tijdens carnaval Klompengat.

Populaire YouTubers treden op

Op dit moment wordt gewerkt aan het definitief maken van het programma voor de tent, dat vooralsnog geldt voor vrijdag 17 tot en met maandag 20 februari. ,,Mogelijk komt de dinsdag daar ook nog bij. Ons doel is een carnaval voor iedereen, hier in het dorp”, zegt Verhoeven. ,,Kortom: je hoeft niet naar Eindhoven met carnaval, ook Best heeft potentie.”

De activiteiten in het Feest- en Après-Ski Café zijn deels voor alle leeftijden en deels vanaf 18 jaar toegankelijk. De entree voor de tent is gratis, behalve op de middag dat het populaire YouTubers-vijftal Bankzitters optreedt. Daarvoor wordt wel gewerkt met kaartverkoop. Op alle dagen geldt het principe ‘vol is vol’. Verhoeven: ,,In dat geval is het één persoon naar buiten, één persoon naar binnen.”