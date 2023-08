Gemeente Best ongewild betrokken bij phishing op Facebook; waarschuwing voor inwoners

Honderden hoedjes voor jonge toeschou­wer­tjes ‘Tobias en de Toverspie­gel’

BEST - Zet een hoed op en je kunt zijn wie je bent. Dat is de boodschap die de jonge toeschouwertjes krijgen tijdens de voorstelling Tobias en de Toverspiegel. Een compleet Bestse productie die ook in Best wordt opgevoerd.