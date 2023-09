Het gaat dit weekend bij 32 graden los op festival Total Loss in Best: ‘Een waterzak mag mee naar binnen’

Onder invloed van drugs en zonder rijbewijs op de brommer: man aangehou­den na achtervol­ging door Schijndel

SCHIJNDEL - Een 39-jarige bestuurder van een bromfiets is donderdagavond na een achtervolging aangehouden in Schijndel. De man was onder invloed van drugs en zijn rijbewijs was al enige tijd ongeldig verklaard. Dat meldt de politie.