Honderden hoedjes voor jonge toeschouwertjes ‘Tobias en de Toverspiegel’

Brommerrij­der rijdt zonder rijbewijs, maar beweert weg op te mogen met certifi­caat dat al 17 jaar (!) ongeldig is

BOXTEL - Een wijkagent wist niet wat hij hoorde, toen hij maandag een jonge brommerrijder controleerde in Boxtel. De agent vroeg in het Molenwijkpark naar het bromfietsrijbewijs van de jongen, maar die had de bestuurder niet bij. Thuis had hij wel nog een certificaat liggen, zei hij. Alleen: die zijn al 17 jaar niet meer geldig.