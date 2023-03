Keurmerk voor aanpak van ondermijning op Bests bedrijventerrein

PSV OP RAPPORT Vijf conclusies over PSV na wéér een miskleun: spelers doorselec­te­ren en doorlich­ten trainers­staf wordt zo onvermijde­lijk

PSV stootte zichzelf zondagmiddag in Arnhem opnieuw aan dezelfde steen en bleek tóch de spreekwoordelijke ezel die trainer Ruud van Nistelrooij liever in de dierentuin had willen zien. Er zit een vorm van lichtzinnigheid in de ploeg die op gezette tijden boven komt drijven. Maar dat is niet het enige. Bij PSV is op het veld niet zichtbaar wat de technische staf nou eigenlijk wil.