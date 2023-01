Kunststof schaatsbaan keert mogelijk terug in Best: ‘Al zijn er wel verbeterpunten’

,,Eerst gaan we goed evalueren. Met bezoekers, omwonenden en ondernemers”, zeggen de organisatoren van het drieweekse evenement, dat voor het eerste werd gehouden. Afgelopen weekend kon er voor het laatst worden geschaatst. ,,We zien zelf in ieder geval potentie om door te gaan. Al viel het weer soms tegen en zijn er natuurlijk verbeterpunten.”

Best Bibbert en Boeit werkte met een baan van kunststof op het Dorpsplein. Bovendien stond er een Wintercafé in de Hoofdstraat. ,,We hebben wel gehoord dat sommige mensen liever een paviljoen bij de schaatsbaan zouden zien”, aldus de organisatie. ,,Daar gaan we naar kijken.”

1200 schaatsende kinderen

Volgens de organisatie - voortgekomen uit centrummangement - is het belangrijkste doel van Best Bibbert & Boeit in ieder geval gehaald: voor meer reuring zorgen in het centrum. ,,We hadden uitverkochte theatervoorstellingen, er hebben 1200 kinderen hier geschaatst. Dan kwamen er natuurlijk ook ouders mee, die meteen nog even een winkel in schoten. Of met een zak oliebollen naar huis gingen.”