Nog geen applaus voor ontwerpen Spoorweglaan en De Zevensprong in Best

indebuurt.nl Komt dat zien! De Parade is in Eindhoven en zo ziet het eruit

Theaterliefhebbers opgelet: tot en met 2 juli is De Parade bij het Parktheater in Eindhoven. Tijdens dit rondreizende festival bezoek je allerlei theater-, dans-, mime- en muziekvoorstellingen. Onze fotograaf Bea Straver was er natuurlijk bij om het eerste weekend vast te leggen. Ben jij gespot?