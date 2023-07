Petra kreeg na een burn-out haar leven weer op de rit dankzij Campus Vitaal in Best, en nu doet ze wat terug

INTERVIEW Technisch directeur Earnest Stewart van PSV wil deze zomer zeker nog drie spelers aantrekken: ‘In augustus gaat het weer helemaal los’

De nieuwe technische baas bij PSV maakte in nog geen vijf maanden bij zijn club al een paar flinke stormen mee. Het hoofd van Earnest Stewart verscheen in Eindhoven eerder boven het maaiveld dan hij zelf had voorzien. De 54-jarige PSV-directeur ontvouwt in een interview een groot deel van zijn plannen, voor de komende weken én de verre toekomst.