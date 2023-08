Prins Bernhardlaan in Best jaar lang op de schop

Spits Fodé Fofana mag van PSV tijdelijk naar Willem II, als hij het zelf ook wil

PSV is bereid om spits Fodé Fofana (20) een seizoen aan Willem II te verhuren, maar hij moet zelf nog definitief ‘ja’ zeggen tegen het plan van de Brabantse buur. De Tilburgers hebben zich recent bij PSV gemeld met hun plan en voor de Eindhovense club is het interessant genoeg om mee te werken. Fofana heeft bij PSV nog een contract tot medio 2025 en speelde al in het eerste elftal.