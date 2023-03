Rechter kraakt handelen Best rond arbeidsmigrantendorp; bouwplan terug op tafel

Column Die Drs. P zet ons wolven een beetje weg als gekke Henkies

Misschien is dit wel de laatste plaats waar ik moet vertellen waar ik me schuilhoud, maar ach, ik wil er best voor uitkomen. Mensen stikken van de schrik voor ons en dat hoeft niet. Wij wolven zijn de beroerdste niet. We hebben meer schrik voor jullie dan andersom.